Morto nell'incendio a Capoterra, cordoglio per Antonello Garau

Le fiamme alte che hanno divorato ieri notte le campane attorno a Poggio dei Pini erano già state segnalate di pomeriggio: il primo intervento da parte degli operatori è stato intorno alle 16,30. Da due giorni, diversi focolai, erano stati appiccati per ripulire i terreni dalle sterpaglie, ma ieri qualcosa è andato storto: complice il forte vento, ampiamente preannunciato dalla protezione civile, si è scatenato l’inferno. Diverse abitazioni evacuate per precauzione e la morte di Antonello Garau, 55 anni, padre di famiglia, che si è accasciato al suolo nel tentativo di proteggere dall’incendio la Rsa per la quale lavorava. “È incredibile la dinamica, sono molto dispiaciuto, conosco Antonello da quando era bambino, un bravissimo ragazzo che si prodigava per il lavoro e la famiglia, non ci sono parole per descrivere questa tristezza” ha espresso Silvano Corda.