Niente festa di Halloween a Portoscuso. Il paese è in lutto per la morte di Franco Chighine, operaio di 55 anni di Eurallumina che ieri è deceduto in un incidente stradale sulla 126. La moto ha tamponato un’auto in marcia e l’uomo è deceduto nell’impatto. La figlia è ricoverata

“Appresa la notizia della prematura scomparsa del nostro caro compaesano Franco, ci uniamo al dolore della famiglia Chighine e di tutti coloro che lo hanno amato”, si legge nella pagina della Pro loco di Portoscuso, “a tal proposito informiamo la cittadinanza che, in un momento così triste per tutti, non ci sentiamo di festeggiare Halloween. L’evento previsto per questo pomeriggio verrà rimandato a data da destinarsi”.

Anche la Filctem-Cgil Sardegna Sud Occidentale si stringe intorno alla famiglia Chighine “per la tragica scomparsa di Franco, lavoratore Eurallumina presente anche mercoledì scorso in occasione dell’assemblea congressuale. Che la terra ti sia lieve”.

L'articolo Morto nell’incidente sulla 126, addio all’operaio Franco Chighine: lutto a Portoscuso proviene da Casteddu On line.