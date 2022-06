Morto nell’auto fuori strada a Quartu: “Hasan stava male, non ha potuto fare subito l’elettrocardiogramma”

Hasan Egbaria, 65 anni, palestinese ma con passaporto israeliano, in Sardegna da decenni. È lui la vittima dell’incidente avvenuto sulla Provinciale per Capitana, all’incrocio col porticciolo. Un malore fatale, il 65enne è finito con la sua Mercedes contro una staccionata. Per anni ha gestito un ristorante a Cagliari, il Teatro di Hasan, cucina tipica araba in viale Diaz. Poi ha guidato il ristorante dell’hotel Il Gambero, zona Costa degli Angeli, e un altro nella zona di Terra Mala. Un volto noto della ristorazione, la notizia della sua morte ha gettato tutti i suoi amici nello sconforto. Hasan Egbaria era molto conosciuto sia a Cagliari sia a Quartu. Lascia la moglie, Giovanna Fresi: “Mio marito aveva subìto due trapianti ai reni, era dializzato dal 2009. Da giorni accusava forti dolori all’altezza dello stomaco”, racconta, in lacrime, la donna. “Oggi era uscito per bere un cappuccino e stava tornando a casa quando si è sentito male. Purtroppo non fanno più le visite di routine al Brotzu, aveva trovato un posto per un elettrocardiogramma non prima di luglio, a Quartu. Un malato che ha delle patologie, ovviamente, e che ha avuto già un primo infarto, nel 2015, non può non essere seguito e c’è bisogno che le visite siano rapide”. Il funerale di Hasan Egbaria sarà domani, lunedì sei giugno, molto probabilmente, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.