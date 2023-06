Morto l’ex assessore di Solarussa per il quale era stato autorizzato il trattamento di fine vita

Oristano

Era in coma irreversibile da due anni

E’ morto Andrea Manca, 58 anni, l’ex assessore comunale di Solarussa ed ex dirigente della Cgil oristanese in coma irreversibile dal 2021 e per il quale il giudice aveva autorizzato una procedura di fine vita con la sospensione dei trattamenti sanitari che ne assicuravano la sopravvivenza. Il decesso è avvenuto in serata nell’hospice di Oristano.

Sono state seguite le procedure indicate dal dottor Mario Cardia, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione del Marino e del Binaghi di Cagliari.

Andrea Manca è passato a una sedazione dolce e la delicata fase è stata monitorata da una équipe specializzata composta da un un medico specializzato e da un infermiere.

Il giudice del tribunale di Oristano Antonio Bordiga nei giorni scorsi aveva accolto le richieste dei familiari del paziente in coma, dando precise disposizioni.

A chiedere l’interruzione dei trattamenti sanitari, rivolgendosi al tribunale, era stato Alessandro Manca, amministratore di sostegno e fratello dell’ex assessore del Comune di Solarussa. Ad assisterlo i legali Antonio Tola e Aldo Luchi.

“Le volontà di Andrea Manca sono state rispettate”, aveva detto l’avvocato Valerio Martis, nominato dal giudice Gabriele Bordiga curatore speciale per il sindacalista della Cgil.

“Nonostante il tema sia particolarmente divisivo”, aveva aggiunto il curatore speciale Valerio Martis, “la sentenza presenta apprezzabili profili che consentiranno di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema del fine vita e del necessario potenziamento delle cure palliative. Sarà ora necessario concentrare ogni sforzo proprio per garantire al signor Manca la minima sofferenza possibile”.

La richiesta di interruzione delle terapie era legata alle volontà di Andrea Manca che – pur non avendo lasciato disposizioni scritte – aveva sempre parlato chiaramente di quello che avrebbe voluto per se stesso nel momento in cui si fosse trovato in una situazione come quella attuale.

Cordoglio. Le prime parole di cordoglio sono venute dal sindaco di Solarussa Mario Tendas che ha voluto manifestare i sentimenti di partecipazione al lutto ai familiari di Andrea Manca. “E’ stato un valido amministratore e un sindacalista impegnato”, ha affermato il sindaco Tendas. “E’ per noi una giornata di lutto e dolore”. Lo stesso sindaco aveva collaborato con i familiari nella complessa e delicata procedura del cosiddetto fine vita.