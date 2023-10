Morto l’allevatore ferito domenica sera a Lula al termine di Cortes Apertas

Prima categoria I carabinieri cercano l'assassino

Nuoro

I carabinieri cercano l’assassino

È morto l’allevatore ferito domenica sera a Lula. Il cuore di Nico Piras, 42 anni, ha cessato di battere nel primo pomeriggio all’ospedale San Francesco di Nuoro. È spirato a causa di un arresto cardiaco nel reparto di terapia intensiva.

Piras era stato ricoverato domenica notte in condizioni disperate, dopo essere stato ferito da due colpi di pistola all’addome.

Nico Piras era stato ferito domenica notte, al termine della tappa di “Autunno in Barbagia” a Lula e trasferito in condizioni disperate in ospedale.

I carabinieri della Compagnia di Bitti sarebbero sulle tracce dell’assassino.

Martedì, 3 ottobre 2023

