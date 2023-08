Morto il motociclista gravemente ferito dopo essere finito contro un muretto a secco

Alà dei sardi

L’incidente giovedì scorso

E’ morto il motociclista ricoverato in codice rosso all’ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì scorso. Si chiamava Fabio Cuccu, aveva 37 ani, era originario di Tempio Pausania, ma viveva in Corsica.

L’uomo percorreva la Statale 389 e aveva perso il controllo della moto all’altezza del chilometro 20,500, nei pressi di Tempio.

Uscito fuori strada era andato ad impattare contro un muro a secco.

Il motociclista era stato trasportato in codice rosso a Sassari con l’elisoccorso. Ricoverato in ospedale, ha cessato di vivere la notte scorsa.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Ozieri, il personale del 118 e anche le pattuglie dei carabinieri di Pattada e Alà dei Sardi.

Domenica, 20 agosto 2023