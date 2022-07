Sassari

Il compagno di cella lo aveva colpito al capo con uno sgabello

È morto in ospedale, dov’era arrivato nella notte in condizioni disperate dal carcere di Bancali, a Sassari, il detenuto di 54 anni, Graziano Piana, aggredito dal nuovo compagno di cella che gli ha fracassato la testa con uno sgabello.

L’uomo era ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari. Sull’omicidio, di cui è accusato un altro detenuto di 27 anni, originario della provincia di Nuoro e che ieri sera era stato trasferito nel carcere di Sassari per finire di scontare una pena, la procura ha aperto un’indagine per ora affidata alla polizia penitenziaria.

Il giovane ieri notte era stato appena condotto dagli agenti di polizia penitenziaria nella cella dove dormiva Piana, quando è avvenuta l’aggressione, scatenata, secondo una prima ricostruzione, da una risposta del detenuto più anziano che il nuovo arrivato non ha gradito.L’aggressore, che soffre di disturbi psichiatrici, è ora in isolamento. Secondo quanto apprende l’AGI, il giovane, residente in un paese del Nuorese, era stato arrestato ieri notte dai carabinieri per ubriachezza abituale e maltrattamenti e, quindi, non perché doveva scontare una pena residua, come da prime informazioni. (AGI)

La Uil-Pa penitenziaria: un epilogo tragico, senza interventi si continua nell’emergenza che nessuno vuole riconoscere.

“In Sardegna continuiamo a denunciare l’emergenza del sistema penitenziario”, denuncia Il segretario regionale della Uil-Pa Michele Cireddu, “l’istituto di Sassari considerato di 1° livello continua a non avere un direttore ed un comandante in pianta stabile malgrado siano presenti circa 500 detenuti appartenenti ai vari circuiti, compresi quelli al “41 bis”.

“Sino a quando non arriveranno interventi concreti il rischio di eventi critici drammatici è sempre attuale, non si può continuare in questo modo”

Cireddu ricorda come la carenza organica interessi tutti i ruoli e ricade sulle unità di polizia penitenziaria in servizio, costrette a sobbarcarsi le inadempienze dei vertici di un’amministrazione giudicata “fallimentare”.

“Al personale presente durante l’aggressione vogliamo esprimere la nostra vicinanza”, conclude Michele Cireddu, “sono episodi che segnano e rimangono impressi. Dispiace che in un paese che si reputa civile possano ancora avvenire eventi del genere. Ci preoccupa e non poco il silenzio del capo del Dipartimento e del ministro della Giustizia ma di tutte le Istituzioni nei confronti dei problemi del distretto. Forse sarebbe il caso si dimettessero anzitempo nella speranza possano subentrare figure che abbiano il coraggio di mettere in atto iniziative concrete”.

Mercoledì, 27 luglio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.