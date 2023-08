Morto il bambino ferito nell’auto che si è ribaltata lungo la Statale

Cronaca Viaggiava con i genitori e la sorella le cui condizioni non sono preoccupanti

Olbia

E’ morto in ospedale il bambino rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. L’incidente è accaduto intorno alle 15.45 sulla Statale 125, all’incrocio col passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio – Palau.

Per cause da accertare un’autovettura, sulla quale viaggiava la famiglia del bimbo, originaria del Senegal, è uscita fuori strada, ribaltandosi.

Il bambino, a causa dell’impatto, è sbalzato fuori dall’auto.

La sorella e i due genitori del piccolo, invece, non sono in gravi condizioni.

Una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena ha messo in sicurezza l’autovettura e ha mantenuto le condizioni di sicurezza nell’area di soccorso. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri.

La strada è stata chiusa al traffico temporaneamente.

Giovedì, 17 agosto 2023

