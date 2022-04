“Il 22 gennaio 2015”, si legge in una nota firmata dall’esponente di Sardigna Natzione, “con più di 100 poliziotti viene dato l’assalto all’azienda e Giovanni Spanu e la sua famiglia composta di 11 persone, asserragliati nel casolare, vengono costretti ad abbandonare per sempre i loro beni, i loro affetti e la loro unica fonte di sostentamento”.

“Contro l’esproprio iniziato nel 2013 in seguito all’acquisto all’asta della azienda Spanu da parte di una ditta produttrice di tappetti erbosi”, ricorda ora Cumpostu, “si erano mobilitati indipendentisti, artigiani, pastori e tanti altri che per ben due anni hanno mantenuto il presidio”.

Si è spento sabato scorso, a 84 anni, Giovanni Spanu: ad Arborea sette anni fa si era visto portare via casa e azienda , perse dopo lunghe e dure lotte a causa di un debito non onorato. Tra i primi a sposare la causa della famiglia Spanu era stato Bustianu Cumpostu, leader di Sardigna Natzione.

Bustianu Cumpostu

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/20/morto-giovanni-spanu-7-anni-dopo-lo-sfratto-di-arborea-cumpostu-una-figura-mitica/

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail