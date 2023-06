Morto dopo 24 ore di agonia in Sardegna: Sandro Beccu aveva 46 anni, gli organi saranno donati

E’ morto dopo 24 ore di agonia Sandro Beccu, il motociclista di 46anni di Nuoro, coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio in viale Repubblica nel capoluogo barbaricino. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime dopo che la sua moto si è scontrata frontalmente con un Ford Cmax guidata da una donna. Dopo aver lottato per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco il suo cuore si è arreso. I familiari hanno fatto sapere che gli organi di Sandro Beccu saranno donati, come lui avrebbe voluto.

Beccu era un grande appassionato di moto e, da qualche tempo, gestore di una rivendita di motocicli. Ieri stava percorrendo viale Repubblica a Nuoro a bordo di una moto da cross e, secondo alcuni testimoni, a un certo punto avrebbe impennato con la ruota anteriore. Ha riportato tutte e quattro le ruote della moto sulla strada quando ha visto arrivare un’auto guidata da una donna con a bordo i figli minorenni, ma non è riuscito a tenere il controllo e si è schiantato sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: portato in codice rosso al San Francesco di Nuoro, è stato operato d’urgenza ma non ce l’ha fatta.