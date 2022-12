Oristano

Il Border Collie aveva lasciato il servizio quattro anni fa

Ieri è morto Artù, il Border Collie in servizio per tanti anni nell’unità cinofila dei vigili del fuoco in Sardegna.

Nato il 15 maggio 2011, il cane era entrato nel Nucleo cinofilo nello stesso anno, affiancando il suo conduttore Gavino Fiori.

Artù è stato impegnato in diverse emergenze nel Centro Italia e in particolare ad Amatrice, svolgendo operazioni di ricerca specializzate, con ottimi risultati.

In Sardegna ha partecipato a innumerevoli interventi di ricerca dispersi in zone impervie e ad operazioni di bonifica negli interventi per crolli di edifici.

Artù prestava la sua opera anche per scopi divulgativi sull’attività dei Nuclei cinofili nelle scuole – i bambini lo adoravano – e in altre manifestazioni pubbliche del Comando. Il suo congedo operativo è avvenuto nel 2018.

