Morto a 103 anni il più anziano abitante di Milis e del Montiferru

Milis

Nel pomeriggio i funerali di Salvatore Fara

Questo pomeriggio Milis darà l’ultimo saluto a Salvatore Fara, il più anziano abitante del Montiferru. Signor Rino, era conosciuto così, aveva festeggiato i 103 anni qualche settimana fa.

I funerali si terranno alle 15.30, nella chiesa di San Sebastiano.

Salvatore Fara lascia 10 figli e tanti nipoti e pronipoti.

Era molto conosciuto in paese per aver gestito un’officina meccanica, da tempo passata ai figli. Una volta in pensione si era dedicato con passione all’apicoltura.

Mercoledì, 1 marzo 2023