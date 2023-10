Morti carbonizzati nella Ferrari dopo il sorpasso vietato sulla 195, il video dello schianto finisce in procura

Il filmato, pubblicato ieri anche da Casteddu Online, dove si vedono tutte le fasi dell’incidente avvenuto a San Giovanni Suergiu, sulla Ss 195, tra una Ferrari, una Lamborghini e un camper finisce in procura. I carabinieri hanno già acquisito il filmato e il pm di turno ha aperto un’inchiesta: al momento non risulta iscritto nessun nome nel registro degli indagati, le indagini stanno infatti andando avanti e il video realizzato dalla dashcam di un’altra auto potrà sicuramente tornare utile per eventuali sviluppi. Markus Krautli, 67 anni, e la moglie Melissa, di 63, entrambi di Wellisellen, cittadina svizzera del Canton Zurigo, stavano partecipando a un raduno di auto sportive. La Ferrari l’avevano presa a noleggio e avrebbero dovuto raggiungere prima Masua e poi Olbia: erano in Sardegna da giorni, ospiti di un albergo di Pula.

Dalle primissime analisi, comunque, stando a quanto trapela, appare già chiara la manovra vietata, cioè il salto della doppia striscia continua, sia della Lamborghini sia della Ferrari, entrambe impegnate in un sorpasso vietato, otlre alla “velocità elevata” della Ferrari.