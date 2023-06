Morte di Sebastian Casula a Carbonia, rinvio a giudizio per Paolo Secci

Rinvio a giudizio per Paolo Secci. Oggi il Gup di Cagliari Elisabetta Patrito, su richiesta del pubblico ministero, ha rinviato a giudizio dinanzi alla prima sezione penale del tribunale di Cagliari, per il prossimo 3 ottobre, Paolo Secci, 66 anni, di Carbonia, imputato a vario titolo per la morte di Sebastian Casula e vilipendio ed occultamento del cadavere.

L’operaio 39enne fu trovato, nel luglio 2017, un mese dopo la sua scomparsa, impiccato nella zona di Monte Leone. Ma da subito i familiari avevano sollevato dubbi sul suicidio.

Spero finisca tutto al più presto con giustizia e verità per il povero Sebastian, la madre Francesca è distrutta e logorata a distanza di sei anni”, commenta Gianfranco Piscitelli, legale dei familiari di Casula che si sono costituiti parte civile.