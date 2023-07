Morte del bimbo di 2 mesi a Quartucciu, l’autopsia non chiarisce i dubbi: servono nuove analisi

L’autopsia sul cadavere del piccolo Roberto Melis, il bambino di due mesi morto mercoledì scorso in piazza Piras a Quartucciu, non ha sciolto i dubbi. “Serviranno gli esami istologici”, ammette il medico legale Roberto Demontis (incaricato dal pm Andrea Vacca) che ha chiesto alla Procura 90 giorni di tempo per le analisi dei tessuti e concludere il lavoro per fare così chiarezza sul decesso che ha sconvolto la cittadina alle porte di Cagliari.

Il piccolo è stato male poco dopo le 22 mentre si trovava in una piazza di Quartucciu coi genitori e i nonni. A nulla sono serviti i soccorsi.

A chiedere la verità anche Andrea Melis papà del piccolo. “E’ morto tra le mie braccia”, ha dichiarato, “ha perso i sensi e non reagiva più. I soccorritori hanno fatto il possibile e hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il bimbo non aveva nulla. I pediatri non ci hanno segnalato alcun problema di salute. Ora voglio la verità”.