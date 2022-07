Morta sull’ambulanza che si scontra contro due auto a Quartu, disposta l’autopsia per Maria Mannai

Sarà necessaria l’autopsia, disposta dal pm Danilo Tronci, per fare piena luce sulla morte di Maria Mannai, la 92enne di Quartu deceduta a bordo di un’ambulanza del 118 che, tre notti fa, ha avuto un incidente tra viale Europa e via Marconi. Due le auto coinvolte, una Nissan e una Peugeot. La Mannai era a bordo del mezzo di soccorso e stava raggiungendo l’ospedale. I carabinieri di Quartu, dopo aver raccolto la diagnosi fatta dal medico del 118, che segnava la morte della nonnina per arresto cardiocircolatorio, avevano concluso tutte le verifiche del caso. Ma ora arriva la svolta: Maria Mannai è morta per un infarto, eventualmente collegato ad alcune patologie delle quali soffriva, o per qualche conseguenza legata allo schianto?

Uno dei figli dell’anziana, vedova da più di trent’anni, Mariano Tronu, contattato dalla nostra redazione la sera successiva al dramma, aveva detto che “ci rivolgeremo ad un avvocato perchè vogliamo sapere la verità, avere chiarezza sulle cause della morte di nostra madre. Parlo a nome mio, dei miei fratelli e delle mie sorelle e di tutti i parenti di mamma Maria”. La verità definitiva si avrà solo quando arriveranno i risultati dell’autopsia.