Oristano

A dicembre scorso la lettera agli studenti di Simaxis

È deceduta all’età di 96 anni la regina Elisabetta II. Salita sul trono del Regno Unito nel lontano 1953, ha portato la corona per quasi 70 anni, diventando la monarca più longeva al mondo.

Le condizioni di salute della regina erano peggiorate nelle ultimissime ore, come confermato anche da Buckingham Palace.

Ad annunciare la morte della sovrana del Regno Unito è stata su Twitter la famiglia reale, alle 19.30.

Elisabetta II si trovava nella residenza scozzese di Balmoral.

Un anno fa Elisabetta II era rimasta vedova. Il marito Filippo di Edimburgo era deceduto il 9 aprile 2021.

La sovrana fino all’ultimo aveva seguito personalmente gli impegni imposti dalla Corona.

Lo scorso mese di dicembre, Elisabetta II, attraverso la sua dama di compagnia Susan Hussey, aveva risposto alla lettera ricevuta per Natale dagli alunni della 5°A della scuola primaria di Simaxis.

I bambini, con un messaggio scritto in inglese insieme alla professoressa Manuela Salerno, avevano inviato alla regina alcuni disegni. Nella risposta la sua dama aveva riferito che Elisabetta II era rimasta molto contenta di aver visto i ritratti che avevano realizzato per lei.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022