Il rapace era stato trovato e soccorso dagli agenti della Forestale il 27 febbraio. Presentava una ferita a un’ala per la quale gli agenti avevano ipotizzato un urto in volo con una linea elettrica o, appunto, una fucilata. Ipotesi quest’ultima esclusa dal veterinario che ha tentato di salvare la poiana.

Insomma, il ferimento e la conseguente morte dell’esemplare di poiana – una femmina – non è attribuibile alla più crudele tra le attività umane, se non altro.

“Era irrecuperabile, purtroppo la frattura era tale da non permettere la ripresa”, continua Briguglio, che precisa: “La ferita non era stata causata da un’arma da fuoco”.

