Morta in Tunisia la tartaruga Graziella. Era stata curata nell’Oristanese

Cabras

La notizia arriva dall’Instm

È stata trovata senza vita, in una spiaggia a nord della Tunisia, Graziella, la tartaruga Caretta caretta curata nell’Oristanese e liberata in mare lo scorso maggio, a San Giovanni di Sinis.

A confermare la morte della tartaruga è stato l’Instm – Tunisian Sea Turtle Rescue Centre. “Proveremo a capire le cause della morte in seguito all’analisi dei dati forniti dal dispositivo satellitare con cui la tartaruga era equipaggiata”, hanno fatto sapere dal Cres, il Centro di recupero del Sinis.

Un anno fa Graziella era stata in gravi condizioni di salute a Sant’Elmo, lungo la costa di Castiadas, dal personale dell’Area marina protetta “Capo Carbonara”, nodo della Rete Regionale. Aveva ingoiato una lenza di nylon.

Dopo le cure ricevute nella clinica veterinaria Duemari di Oristano, e sette mesi di mantenimento, monitoraggio e riabilitazione al Centro di recupero del Sinis, l’esemplare aveva recuperato tutte le sue capacità motorie, fisiologiche e comportamentali e quattro mesi fa era tornata in libertà.

Sul suo carapace – in accordo con il Coordinamento regionale dell’assessorato all’Ambiente – i ricercatori del Cnr di Torre Grande avevano installato un dispositivo satellitare in grado di seguirne la posizione e gli spostamenti, rilevando anche la temperatura dell’acqua e il comportamento della tartaruga in immersione.

Domenica, 3 settembre 2023