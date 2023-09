Morta dopo le dimissioni dal pronto soccorso a Cagliari, giallo sulla fine di Nicoletta Manconi: la verità tra 90 giorni

Si terranno domani alle ore 11 nella chiesa di San Pietro ad Orgosolo i funerali di Nicoletta Maria Manconi, la 24enne barbaricina deceduta lunedì mattina poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santissima Annunziata di Cagliari.

Le indagini sulle cause del decesso vanno avanti. “Dobbiamo aspettare gli esami di approfondimento di laboratorio”, dichiara Matteo Nioi, medico legale incaricato dalla Procura, “abbiamo 90 giorni a disposizione, ci occorre del tempo perché il caso presenta delle complessità”.

La studentessa 24enne domenica mattina ha avvertito dei dolori allo stomaco e si è recata di sera al pronto soccorso del Santissima Trinità, dove è stata sottoposta a una serie di esami e le è stata diagnosticata una gastrite acuta. La giovane torna a casa, ma la mattina dopo sente nuovamente i dolori. Arrivano i soccorsi del 118, ma trovano Nicoletta Manconi priva di sensi. La 24enne morirà durante il trasporto al Brotzu.

I familiari sono rivolti a un legale e hanno formalizzato una querela. E la Procura ha aperto un procedimento e ha incaricato un medico legale per l’accertamento delle cause della morte, per risalire a eventuali sintomi che avrebbero potuto portare a una diagnosi differente. Ieri l’autopsia: la perizia sarà depositata tra 3 mesi, alla conclusione degli esami istologici. Nicoletta lascia un papà, una mamma, un fratello e una comunità, quella di Orgosolo, sconvolta. Tutti ora vogliono la verità.