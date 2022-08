Terralba

Nuovi problemi per il Consorzio, dopo i furti

Oltre alle continue razzie Il Consorzio pesca di Marceddi ha dovuto fare i conti anche con una recente moria che ha distrutto parte della produzione di cozze.

Lo ha spiegato Antonio Loi presidente del Consorzio a poche ore dal clamoroso annuncio di chiudere al traffico automobilistico il ponte di Marceddì, se le autorità non interverranno per bloccare i furti all’interno della peschiera.

“Tra i tanti problemi che in questi mesi abbiamo avuto, oltre ai continui furti e agli attentati subiti”, aggiunge Antonio Loi, “il Consorzio ha dovuto fare i conti anche con questa moria che ha colpito il nostro stabulario dove alleviamo le cozze. Noi non abbiamo mai impedito ai pescatori sportivi e ai non consorziati di pescare nel compendio, gli spazi consentiti ci sono. Ma non possiamo tollerare che si peschi dal ponte. È un rischio che non possiamo permetterci. Anche perché se dovesse accadere qualche incidente sono io che rischio di pagarne le conseguenze. Rilancio anche oggi l’appello a tutte le forze dell’ordine affinché intervengano al più presto, lungo il ponte della terza peschiera, perché nonostante i controlli dei soci ogni giorno decine di pescatori proseguono quante razzie. Non è pensabile che oltre alle bilance si permetta impunemente anche la pesca a strascico”.

Dal comando provinciale dei carabinieri è stato confermato un incremento dei controlli nel compendio ittico.

Sabato, 27 agosto 2022