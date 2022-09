“È necessario riunire con urgenza la Commissione Attvità produttive e coinvolgere in primis gli esperti dell’Università di Sassari, i quali hanno recentemente redatto un progetto di proposta di ricerca finalizzato allo studio della moria di olivastri e alle strategie di gestione, monitoraggio e controllo di questo fenomeno”, ha precisato Solinas. “Abbiamo la possibilità di programmare le azioni necessarie all’avvio di una campagna che in un primo tempo metta al centro le attività di sperimentazione e di ricerca affinché vengano individuate le strategie necessarie per debellare questo organismo fungino”.

“ll fungo Phytophthora bilorbang che sta continuando ad aggredire le radici degli olivastri dell’Oristanese diventa una minaccia sempre più grande ogni giorno che passa. Le formazioni di olivastro del territorio di Paulilatino stanno soffrendo: indicatori alla mano, questo fungo si presenta come la prossima emergenza delle nostre campagne”. Così il consigliere regionale del M5s Alessandro Solinas, che ha presentato una formale richiesta di audizione in Commissione Attività Produttive di tutte le parti coinvolte: i componenti del tavolo tecnico regionale fitosanitario, i rappresentanti del Corpo forestale, di Agris e Università.

Alessandro Solinas

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail