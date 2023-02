Morì all'ecocentro schiacciato dal muletto, due a processo - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 17 FEB - Due dirigenti della ditta Ambiente Italia, Enrico Besta e Stefano Moro, sono stati rinviati a giudizio dal tribunale di Sassari, accusati di omicidio colposo per la morte dell'operaio Gianuario Derudas, 43 anni sassarese, schiacciato dal muletto su cui lavorava all'ecocentro comunale di via Ariosto, a Sassari, il 15 ottobre 2021.

Il gup Gian Paolo Piana ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pm, Paolo Piras. Derudas lavorava su un muletto dotato di pinza meccanica con cui stava spostando dei rifiuti. Il mezzo, a causa della pendenza del terreno si era ribaltato. L'operaio era saltato giù cercando di mettersi in salvo, ma era rimasto schiacciato dal muletto.

I due imputati sono accusati di non avere dotato delle necessarie misure di sicurezza l'operaio (dalle indagini sarebbe emerso che il muletto non aveva cintura di sicurezza) e per non avere individuato e indicato i rischi relativi alle operazioni di carico e scarico rifiuti nel piazzale dell'ecocentro. Il processo si aprirà a luglio. (ANSA).



