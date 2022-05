Oristano

Chiusi i playoff, arrivano ora gli impegni con la Nazionale



Finisce il sogno scudetto per Alessia Orro e la Vero Volley Monza. Ieri sul campo di casa le lombarde sono state superate al tie-break da Conegliano (20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15 i parziali).

La formazione ospite ha così chiuso la serie finale dei playoff di Serie A1 di pallavolo femminile sul 3-1 e ha vinto il quarto tricolore consecutivo, il quinto della sua storia.

Il campionato di Alessia Orro termina dunque con la medaglia di vicecampionessa d’Italia, al termine di una partita equilibrata in cui per due volte ha contribuito alla rimonta della Vero Volley.

Ora però il focus si sposterà sulla Nazionale azzurra, con la Nations League all’orizzonte. Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha inserito la ventitreenne di Narbolia tra le 25 atlete utilizzabili per la competizione. Per ogni tappa il ct potrà scegliere 14 giocatrici.

Nella prima settimana le azzurre, campionesse d’Europa in carica, saranno impegnate in Turchia, ad Ankara (31 maggio – 5 giugno), poi a Brasilia (dal 14 al 19 giugno), in Brasile. Ritorno in Europa per l’ultima tappa a Sofia (28 giugno – 3 luglio), in Bulgaria.

I quarti di finale sono in programma il 13 e il 14 luglio, le semifinali il 16 luglio e le finali il 17.

Mercoledì, 11 maggio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.