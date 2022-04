La XXVI edizione di Monumenti Aperti, curata e coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV, grazie alla volontà e l’impegno delle amministrazioni comunali e alla passione dei volontari, prende il via il 24 e il 25 aprile nel comune di Iglesias che ha già partecipato alla manifestazione per ben 18 edizioni e dove si potranno visitare 19 monumenti. Nella giornata di domenica 24 aprile invece, a Tissi, saranno aperti, per il secondo anno consecutivo 3 monumenti e si potrà prendere parte a 1 itinerario

“Il nostro bello, insieme ci prendiamo cura del tempo”, è il titolo di questa edizione che intende richiamare l’eredità culturale riconosciuta come uno spazio condiviso dove agire per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori, e all’interno del quale rispettare quei principi di sostenibilità e benessere che sono al centro dell’impegno contemporaneo.

Fonte: Casteddu on line

