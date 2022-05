Nel comune di OVODDA , che partecipa per la quarta volta alla manifestazione, si potranno visitare 5 monumenti e prendere parte a 2 itinerari : Su ziru ‘e lampadas, un Itinerario dei monumenti archeologici e paesaggistici percorribile a piedi sotto la guida di Dogh’andelas che parte da Piazza Gennargentu domenica 15 maggio alle ore 8.30. Mentre Ovodda mountain in e-bike è un itinerario dei monumenti archeologici e paesaggistici percorribile in mountain bike (anche con possibilità di noleggio) sotto la guida dei volontari. Partenza prevista da Piazza Gennargentu domenica 15 maggio alle 10. Sono previsti anche alcuni eventi collaterali per rendere più piacevoli le due giornate nel comune di Ovodda. I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato dalle 16.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Le visite guidate ai monumenti avranno una frequenza di 30 minuti.

