Santu Lussurgiu

L’appello arriva dal consigliere regionale dei Progressisti Diego Loi

“È sbagliato non coinvolgere le associazioni di categoria nella presentazione delle domande per gli indennizzi alle imprese, relativi agli incendi del 2021 nel Montiferru”. La denuncia arriva dal consigliere regionale progressista e sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi.

A inizio ottobre l’Agenzia Laore ha pubblicato l’avviso per le imprese agricole che possono beneficiare degli indennizzi per i gravi danni subiti dai roghi del luglio 2021, ma le modalità di presentazione delle domande non prevederebbero l’intervento delle associazioni di categoria che in moltissime occasioni fungono da intermediari per la presentazione delle domande da parte delle imprese per vari benefici.

“Credo sarebbe stato più corretto”, spiega il consigliere regionale Loi, “coinvolgere in maniera chiara le associazioni di categoria che svolgono una funzione di intermediazione fondamentale per le imprese agricole quando queste devono partecipare a bandi e avvisi regionali. Spesso si tratta di modulistica tecnica in cui è necessario il supporto, per gli agricoltori, degli esperti delle associazioni di categoria”.

Secondo Diego Loi sarebbe necessaria un’integrazione dell’avviso per consentire alle associazioni di coadiuvare le imprese nella presentazione delle domande per il proprio tramite.

“Poter inoltrare le domande attraverso una delega alle associazioni di categoria”, conclude il consigliere regionale progressista, “semplificherebbe non poco le procedure per le imprese già soffocate da numerosi adempimenti burocratici”.