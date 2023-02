Mont'e Prama: Muroni, spese con normali fondi da assesorato - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 FEB - "La Fondazione Mont'e Prama è nata con una missione molto precisa: valorizzare i beni archeologici del parco naturale del Sinis e con loro, attraverso i Giganti che sono un grande acceleratore, i beni archeologici di tutta la Sardegna. Forse in questo primo anno lo abbiamo fatto sin troppo e abbiamo attirato molte attenzioni e qualche dispiacere, col senno di poi lo faremmo lo stesso, ma tutto questo lascia una certa amarezza". Lo ha detto Anthony Muroni, presidente della Fondazione, poco prima di entrare nell'Aula del Consiglio regionale dove è cominciata l'audizione della seconda e della quinta commissione in seduta congiunta sulle spese sostenute, in particolare nel 2021 e 2022, per le attività di promozione e comunicazione.

La seduta è uno strascico del dibattito nato in Aula durante la discussione della Finanziaria e sollevato in particolare da Progressisti e M5s. "Quelle spese non sono state richieste dall'assessorato del Turismo - ha precisato Muroni rispondendo alle domande dei giornalisti -, sono state annunciate già nel dicembre 2021. L'assessorato del Turismo - ha chiarito il presidente - spende soldi ogni anno per la promozione turistica, per esempio per i piccoli borghi, per i cammini, e li spendeva anche per l'archeologia".

Nello specifico della manifestazione Archeologika, al centro delle polemiche anche sulla stampa, Muroni ha precisato che è stata fatta anche nel 2021, organizzata allora dalla Camera di commercio di Cagliari alla Fiera, ed è costata la stessa cifra: un milione di euro con gli stessi allestimenti, monitor e cartone compresi". "È un format dell'assessorato del Turismo - ha ribadito - poi quando è nata la Fondazione è stato naturale che si chiedesse a noi di organizzare quel tipo di manifestazione, e l'abbiamo realizzata alla Passeggiata coperta".

Quanto alle polemiche giornalistiche, Muroni non ha risparmiato una battuta: "Finalmente la stampa torna a fare il suo dovere di controllo civico. Mi auguro che lo faccia sempre di più, sono certo che nei prossimi mesi leggeremo tante inchieste di questo tipo su altri enti". (ANSA).



