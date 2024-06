Cabras

Un’idea della Fondazione, sarà disponibile dal 21 giugno al 30 settembre



Si chiamerà “Mont’e Prama Link” il nuovo servizio della Fondazione che punta a collegare, con un bus navetta, la stazione ferroviaria di Oristano e i quattro siti archeologici più visitati del Sinis a partire dal 21 giugno prossimo.

Questa estate sarà più facile raggiungere Tharros, l’ipogeo di San Salvatore, il sito di Mont’e Prama e il Museo di Cabras per chi arriva in treno a Oristano da Cagliari o sarà ospitato negli albergi del capoluogo.

Il bus navetta partirà da piazza Ungheria a Oristano e farà tappa nei principali hotel cittadini prima di raggiungere i vari siti gestiti dalla Fondazione. Le strutture ricettive stringere accordi con la stessa Fondazione per essere compresi nel servizio.

Il biglietto costerà 3 euro a tratta e darà la possibilità di raggiungere, in diverse fasce orarie, le bellezze archeologiche del Sinis che, in questo modo, saranno anche collegate tra loro. A bordo del bus navetta i turisti troveranno materiale informativo sui siti archeologici, in 5 lingue. Il termine del servizio è previsto per il 30 settembre.

“L’obiettivo è quello di canalizzare il