Monte dei pascoli, Cera chiede alla Giunta “terre pubbliche di nuovo produttive”

Oristano

Opportunità sprecate per mancata programmazione e assenza di supporto tecnico

“Il presidente Christian Solinas e l’assessore regionale dell’Agricoltura Valeria Satta si impegnino con urgenza ad affrontare e risolvere la questione relativa alle terre pubbliche di proprietà della Regione, ormai per la maggior parte improduttive e sottoutilizzate”. Questo l’appello del consigliere regionale Emanuele Cera per dare nuova spinta all’utilizzo fruttuoso del cosiddetto “monte dei pascoli” e delle terre dell’agenzia Laore.

“In un momento di estrema difficoltà come quello che il settore primario sta attraversando, la necessità di utilizzare al meglio e rendere produttive le superfici agricole di proprietà regionale – al fine di essere maggiormente competitivi sui mercati internazionali e sempre più autosufficienti nella produzione agricola – risulta quanto mai urgente e non più rimandabile”, scrive Cera.

Perché questi terreni non sono più produttivi? “Ci sono centinaia di ettari assegnati a coop agricole sulla base della legge regionale n. 44 del settembre 1976, art. 36: questa sancisce che le società intervengano sui campi in qualità di affittuari e assegnatari e che la Regione, attraverso le agenzie, debba intervenire come ente pianificatore di programmi in campo agricolo e dello sviluppo rurale”, ha spiegato il consigliere regionale di Forza Italia. “Proprio questa funzione di programmazione e gestione sembrerebbe non esercitata da tempo dalla Regione”.

I problemi si sommano, secondo Cera: “A questa mancanza si aggiunge la totale assenza del supporto tecnico, sembrerebbe aver messo in seria difficoltà le cooperative, che attualmente si trovano impossibilitate a portare avanti una seria e razionale programmazione agronomica, tecnica, economica e finanziaria. Così le terre risultano in buona parte inutilizzate”, ha aggiunto Cera.

Anche i terreni di competenza dell’agenzia Laore potrebbero essere utilizzati al meglio. “Ettari che tornerebbero utilissimi ad alcuni sistemi produttivi, come quello di Arborea, che invece sono resi disponibili di altri soggetti assegnatari che non le sfruttano a pieno”, ha evidenziato Cera. “Solo in quel comune risultano assegnati centinaia di ettari a soggetti che sembrerebbero non utilizzarli in maniera proficua e produttiva, mentre il sistema è alla ricerca di terre nelle quali poter portare avanti le coltivazioni foraggere per l’alimentazione del bestiame e per la gestione ottimale del problema nitrati”.

“Queste situazioni non possono essere tralasciate”, ha concluso il consigliere oristanese di Forza Italia, “perciò è necessario che l’Esecutivo si occupi della problematica esposta, disponga i necessari controlli e verifiche, dia attuazione a ciò che è di propria competenza e metta a disposizione le terre a chi, effettivamente, intende lavorarle e le renda produttive. Ribadisco ancora una volta l’esigenza che il settore primario riceva maggiori attenzioni dalla politica e si dia sostegno agli operatori agricoli seriamente intenzionati a produrre e non a vivere solamente dai premi comunitari. È giunto il momento di dare risposte concrete e credibili in tempi celeri!”

Giovedì, 13 luglio 2023