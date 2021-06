Monte Claro, al via la rassegna per bambini ‘La Biblioteca va al parco’

a Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari si sposta all’aria aperta, con incontri di lettura e laboratori gratuiti per i più piccoli nel Parco di Monte Claro.

La rassegna estiva ‘La Biblioteca va al Parco’, organizzata in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale, prenderà il via mercoledì 30 giugno alle ore 18 con la presentazione del progetto ‘Mammalingua, storie per tutti nessuno escluso’, e proseguirà tutti i lunedì del mese di luglio alle ore 17:30 con i laboratori alla scoperta del silent book ‘Il Bradipo Dormiglione’, per bambini dai 5 anni in su, e tutti i mercoledì alle ore 18 con ‘L’angolo delle storie’, letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno negli spazi di fronte al chiosco, in prossimità dell’ingresso di via Cadello, ad eccezione della presentazione del progetto Mammalingua, che si terrà nei gazebo di fronte alla pista di pattinaggio. Per partecipare ai laboratori è gradita l’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0704092576 o scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .