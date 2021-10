Oristano

Impianti per il riciclo inadeguati e legge non rispettata: interrogazione della deputata Lucia Scanu



I gommisti dell’Oristanese – come i loro colleghi in tutta Italia – sono alle prese con un problema che assedia le loro officine e complica il loro lavoro. Tonnellate di pneumatici fuori uso non trovano uno sbocco e restano in giacenza nei luoghi di lavoro, creando un pericolo per i lavoratori e per l’ambiente.

“Quello dello smaltimento degli pneumatici è un grande problema per la Sardegna”, conferma il segretario generale di Confartigianato Oristano, Marco Franceschi. “Bisognerebbe valutare se possa essere creato nella nostra isola un impianto di pre-trattamento, per trasformare il rifiuto Pfu in materia prima secondaria”.

“Non è facile fare una stima degli operatori interessati dal problema dello smaltimento degli pneumatici nell’Oristanese”, ha dichiarato Franceschi: “potenzialmente rientrano in questa categoria anche gli autoriparatori, ma non dimentichiamo i rottamatori”.

La deputata del Movimento 5 Stelle Lucia Scanu ha presentato un’interrogazione ai ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “Ho chiesto ai ministri quali provvedimenti intendano assumere per garantire la sicurezza delle officine e implementare la valorizzazione in termini produttivi di questo importante materiale”, ha spiegato la parlamentare originaria di Nughedu Santa Vittoria.