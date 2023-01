Mont'e Prama: strappo in Fondazione, Comune boccia bilancio - Sardegna

(ANSA) - CABRAS, 16 GEN - Poco prima di Natale si è consumato uno strappo tra la Fondazione Mont'e Prama e il Comune di Cabras nel cui territorio sono state ritrovate le statue dei Giganti e che ospita il museo nel quale sono conservate le sculture. Il sindaco di Cabras Andrea Abis, che è consigliere della Fondazione, ha votato contro il bilancio di previsione per il 2023, durante l'ultima riunione del Consiglio di amministrazione. Il documento è passato con il solo voto contrario dell'amministrazione di Cabras ma resta, per ora, la frattura all'interno dell'organismo che gestisce tutti i siti del Sinis.

Nei giorni scorsi, parlando ai quotidiani sardi, il primo cittadino aveva genericamente fatto riferimento ad alcune decisioni prese dalla Fondazione e non condivise "non da me ma dal Comune che rappresento e che devo tutelare".

Saltata anche l'assemblea di governance partecipata che avrebbe dovuto affrontare tra i temi quello sulla nuova ala del museo dei Giganti e sugli espropri dei terreni di Mont'e Prama e che si sarebbe dovuta svolgere nei prossimi giorni.

Nel frattempo, la Fondazione, in una nota, precisa che l'approvazione del bilancio "conta sul parere positivo unanime del Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministero dell'Economia, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Autonoma della Sardegna, del quale il Cda ha ritenuto di seguire pedissequamente le indicazioni preventive. Le stesse indicazioni preventive del Collegio dei revisori dei conti - con particolare riferimento all'accertamento dell'entità dei trasferimenti dalla Fondazione al Comune di Cabras della quota degli incassi per l'accesso ai siti museali - sono oggetto di una richiesta urgente di parere e interpretazione autentica, inviata in data 21.12.2022 ai Soci fondatori e ancora in attesa di risposta".

Nel frattempo il Cda e i dipendenti della Fondazione "proseguono nella loro attività, a tutela degli interessi della comunità di Cabras (destinataria della ingente massa di finanziamenti reperiti e attività svolte) e, soprattutto, nel formale rispetto di legislazione e procedure vigenti, resistendo a forzature e pressioni", conclude la nota dell'organismo. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna