Anthony Muroni a Firenze - Foto Ufficio stampa Fondazione Mont'e Prama

Cambia dunque l’offerta museale di Cabras e del Sinis, seguendo lo schema tracciato dalla Direzione generale dei musei della Sardegna.

“La prima innovazione”, ha proseguito Muroni, “è quella dell’apertura, nella prossima primavera, della nuova ala del museo, necessità assoluta per l’impellenza della riunione delle statue che è già di per sé una rivoluzione e il raggiungimento di un traguardo. Ma non solo. I Giganti sono l’epicentro del mistero, della bellezza delle territorio di Cabras, ma sono un tassello di una storia molto più ampia e devono essere l’acceleratore per uno sviluppo completo, che comprende il riallestimento dell’intero museo di Cabras e del parco archeologico a cielo aperto, il quale racconta settemila anni di storia, da Cuccuru Is arrius per arrivare a Eleonora d’Arborea, così che il Sinis possa accompagnare il visitatore in un percorso cronologico completo”.

Il concetto di museo si fa racconto, espressione di chi ha fatto la storia prima dell’uomo moderno, e diventa vivo esprimendo le vicissitudini delle persone che hanno realizzato quei reperti.

“Ogni sito è un tassello di quel racconto. L’obiettivo è quello di dare una vita nuova al museo civico antico”, ha dichiarato ancora il presidente della Fondazione Mont’e Prama, “con un profondo intervento migliorativo che comprenda Tharros. Il 2023 sarà l’anno delle novità, delle aperture notturne e dell’investimento sulla didattica, con ricercatori, studiosi e bambini”.

“Vogliamo che sia chiaro”, ha concluso Muroni, “la Fondazione Mont’e Prama non è un’isola, vogliamo avere un rapporto continuo con le altre realtà culturali e archeologiche della Sardegna, per uno sviluppo che crei rete e sinergia tra le istituzioni”.