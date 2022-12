Monsignor Sanna ricorda che il Papa emerito, nonostante la sofferenza fisica degli ultimi anni, è stato sempre con il proprio stile un grande uomo. “Sicuramente abbiamo un santo in cielo, ma un grande uomo in meno sulla terra. Speriamo di conservare la sua eredità per quanto riguarda la preoccupazione espressa nella lettera che nel 2010 scrisse ai cattolici d’Irlanda, con l’invito a non spegnere la luce della Fede, perché è quella che ci dà conforto, che ci guida e ci orienta”.

“Lo ricordo anche come un grande amico della ‘ragione aperta’. Lui ha cercato sempre il dialogo con il mondo della cultura e ha fatto capire che il cristiano, in quanto tale, ha la convinzione profonda che può cercare Dio e trovare Dio. Questo è stato un po’ il suo pensiero centrale. Ha fatto dei discorsi che sono un capitolo della Teologia cattolica quando era Papa”.

“Papa Benedetto è stato il padre del mio episcopato, devo a lui la mia nomina ad arcivescovo di Oristano”, ricorda monsignor Sanna. “Ma è anche il padre della mia teologia, sono stato con lui nella Commissione teologica nazionale. Per me sicuramente è una grande perdita, un amico al quale ero molto legato”.

Fonte: Link Oristano

