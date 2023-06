Monserrato, via ai lavori per riaprire lo svincolo sulla 554: "Così salviamo tanti esercizi commerciali"

Monserrato – Svincolo 554, al via i lavori. Il sindaco Locci: “Ci auguriamo che entro tre mesi si possa aprire la strada per dare nuovamente la possibilità di crescita a tutti gli esercizi commerciali presenti”. Una bretella importante per la strada statale, una delle più trafficate di tutta l’Isola, e una congiunzione con le numerose attività produttive che per “troppo tempo sono state danneggiate con la chiusura dello svincolo avvenuto circa otto anni fa. Ridiamo così giustizia alle nostre realtà produttive che, a causa dello svincolo interrotto e della crisi, hanno rischiato di chiudere. Ringrazio ovviamente per la loro instancabile dedizione e impegno l’assessore Nonnoi, il presidente di commissione Tidu e tutto il settore dei Lavori pubblici”.

Grande soddisfazione anche da parte di Raffaele Nonnoi: “È fondamentale, verrà rifatto un pezzo di strada e di fognatura per l’innesto della 554 verso via XXI Aprile. Un altro obbiettivo raggiunto, insomma, il valore dell’opera è di 130mila euro e ciò che a noi preme maggiormente è poter rendere più fruibile e agevole la possibilità di raggiungere le attività commerciali”.