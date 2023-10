Monserrato, un'oasi in ospedale: piante e sorrisi per i piccoli ricoverati

La Pro Loco in piazza per supportare le oasi da allestire nei presidi ospedalieri pediatrici: “Siamo onorati di aver ricevuto la richiesta di collaborazione da parte del WWF nazionale” spiegano i soci.

Domani, dalle ore 9.30 i volontari Pro Loco presenteranno due tipi di piante di felce. Con un contributo si aderirà al progetto nazionale “Oasi in ospedale”.

Il WWF ha deciso di sviluppare un progetto di raccolta fondi per offrire interventi volti ad aumentare la presenza di natura nei giardini degli ospedali pediatrici italiani e non solo, creando vere e proprie oasi da regalare a strutture ospedaliere interamente dedicate alle cure pediatriche, a reparti pediatrici qualificati e ad altre strutture terapeutiche presenti sul territorio italiano, che verranno individuati in base a criteri di fattibilità e interesse con la collaborazione di partner selezionati.

Anche di pomeriggio, presso i Giardinetti di via del Redentore, si svolgerà l’appuntamento mirato a regalare un sorriso e un po’ di serenità ai piccoli pazienti che lottano contro le malattie.