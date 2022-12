Monserrato, uno sportello dedicato agli amici a quattro zampe

Uno spazio sarà dedicato anche ai pelosetti che si sono smarriti: “Gli animali sono ormai parte integrante delle famiglie e molto spesso aiutano tantissimo anche dal punto di vista psicologico in determinate situazioni” afferma il sindaco Locci.

Code all’insù o in movimento non fanno differenza: in città grande premura per gatti e cani, e non solo, che avranno uno sportello tutto dedicato a loro, quello del Benessere Animale. Fortemente voluto dall’assessorato all’Ambiente, dalla consigliera di maggioranza Manuela Ambu, da tutta l’amministrazione e dal sindaco Tomaso Locci, più attenzione e azioni concrete per salvaguardare i quattro zampe in difficoltà e quelli di proprietà.

Un progetto pilota, primo in Sardegna, sarà istituito all’interno del settore della Polizia Locale che gia gestisce il tema del randagismo. L’ufficio Benessere Animale, attraverso la collaborazione attiva con gli enti competenti, ATS, Polizia Locale e altre forze dell’Ordine, Nogra, associazioni animaliste volontarie, intende portare avanti azioni sempre più concrete di lotta al randagismo che non siano la mera microchippatura. L’attenzione sarà rivolta non solo ai cani ma anche ai tantissimi gatti presenti nel territorio che, se non sterilizzati e seguiti, si moltiplicano in maniera esponenziale.

Tra gli obiettivi, quelli che rivestono primaria importanza, oltre all’approvazione del Regolamento Comunale per i Diritti degli Animali previsto dalla normativa nazionale dal 2012, sono di incentivare all’adozione dei cani presenti presso il canile convenzionato attraverso forme di sostegno alle famiglie per le spese veterinarie e istituzione di staffette autorizzate per il trasporto fuori dalla Regione, promuovere l’adozione dei gatti abbandonati in città in collaborazione con le associazioni di volontariato, le gattare e i gattari. Non solo: costituire un insieme di strategie e programmi per la sensibilizzazione dei cittadini e, in modo particolare, dei bambini e dei ragazzi contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali in collaborazione con il mondo del volontariato e della scuola.

“Le politiche per il Benessere degli animali, insieme alle Politiche Sociali rientrano tra i principali obiettivi del mio mandato di consigliere comunale. Da sempre, infatti, mi sono – spiega Manuale Ambu – adoperata nel territorio a contatto e a supporto dei cittadini in difficoltà e in consiglio comunale attraverso la mia azione politica in favore dei più deboli.

In tantissime situazioni mi sono ritrovata a fornire supporto a cittadini che hanno animali e ho potuto constatare personalmente l’amore che queste persone nutrono per i loro amici a 4 zampe al punto da sacrificare i loro bisogni pur di far mangiare o curare i loro animali.

Questo mi ha portato sempre più a cercare il modo di aiutare tutte queste persone in cui gli animali sono considerati e trattati come membri di famiglia.

E grazie al sindaco Tomaso Locci e alla strettissima collaborazione che mi lega alla nuova assessora all’ambiente, nota per la sua forte azione politica a favore degli animali, finalmente stiamo concretizzando ciò che ho sempre cercato di portare avanti.

L’istituzione dell’ufficio Benessere Animale è il primo passo che ci consentirà di realizzare tutti gli obiettivi prefissati.

In prima persona, poi, seguirò la predisposizione del Regolamento Comunale per i Diritti degli Animali dando finalmente voce a tutti i cittadini di Monserrato che hanno a cuore il Benessere degli Animali”.

“Un importante istituzione – comunica Locci – perché questo ufficio ha lo scopo di svolgere attività e funzioni importanti come per esempio quella della diffusione e della cultura del rispetto e dei diritti e del benessere degli animali. Verrà attivato un censimento delle colonie feline e, relativamente, gli interventi da adottare come le cure e le campagne di sterilizzazione e predisporre un regolamento comunale per i diritti degli animali. Grande attenzione anche a servizi utili al ritrovamento di animali smarriti, alla diffusione di appelli e, insomma, tutto ciò che in un certo qual modo può avvicinare la cittadinanza all’argomento”.

Una nuova politica insomma finalizzata in questo caso al mondo animale, tematica sempre più presente e sentita anche grazie alla costituzione di numerose associazioni di volontariato che, ogni giorno, lottano per il benessere animale.