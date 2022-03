Monserrato, una nuova panchina rossa contro la violenze sulle donne: “Ne metteremo tante contro i femminicidi”

Monserrato, una nuova panchina rossa contro la violenze sulle donne: inaugurata venerdì mattina in piazza Gennargentu, simboleggia un’attenzione verso la tematica che non deve essere circoscritta alla sola giornata del 8 marzo.Donata al comune da privati in ricordo delle vittime di femminicidi, “è un segnale molto importante contro ogni violenza soprattutto di genere e nei confronti delle donne” spiega il sindaco Tomaso Locci.Una iniziativa ben accolta in città, tante, infatti, le manifestazioni di consenso che si uniscono alla lotta contro la violenza.“Un’importante immagine che simboleggia il posto occupato da una donna vittima del femminicidio – specifica l’assessore alla pari opportunità Manuela Stara – collocato in uno spazio visibile a tutti, segno tangibile di un’assenza causata dalla violenza. Una iniziativa che vuole essere un invito a riflettere sul tema della violenza di genere e a parlarne tutti i giorni, non solo il 25 novembre e l’8 Marzo”. Seguiranno altre iniziative a Monserrato, “è nostra intenzione installare tante panchine rosse in città, che siano di invito a chi non ha il coraggio di denunciare ma anche di monito a chi infligge violenza in nome di un amore, che invece è solo per se stessi”.Sul tema intervengono anche le consigliere Manuela Ambu e Bernadette Ibba che sottolineano: “Un gesto, il nostro, che non è solo simbolico”. “Il lavoro che si porta avanti è quotidiano, con l’assessore Mori si collabora per la tutela delle donne e non potrà che arrichirsi quando sarà operativa, a breve, la commissione pari opportunità. Sarà piena collaborazione” comunica Ibba.