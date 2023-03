Monserrato, una locandina negli spazi pubblici e privati per sensibilizzare sulla lotta contro la violenza di genere

“L’8 ogni giorno senza paura” questo è lo slogan studiato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, con la collaborazione speciale tra l’assessora alle Pari Opportunità Emanuela Stara, Claudia Lerz, Politiche Sociali, e l’associazione “Donna Ceteris”, che sempre opera con il Comune, perché ogni giorno deve essere l’8 marzo: l’educazione e il rispetto nei confronti della donna mai deve cessare. Una tematica delicata che è bene affrontare il più possibile poiché la cronaca riporta ogni giorno di casi in cui la vittima è sottomessa o, addirittura, uccisa per mano dell’uomo dominante. Una tipologia di pensiero che non è accoglibile ai tempi attuali: non esistono distinzioni e distanze tra i due sessi, ma stessi diritti e doveri.

“La nostra è una campagna di sensibilizzazione – spiega Stara – che contiene uno slogan importante per porre l’attenzione su questo argomento affinché sia di supporto alle donne qualora avessero bisogno di un aiuto. Fondamentale è chiamare i numeri specifici, rivolgersi all’associazione o al comune. La discriminazione delle donne è ancora troppo frequente. Abbiamo preferito realizzare un evento qualche giorno prima rispetto a oggi ( https://www.castedduonline.it/otto-marzo-a-monserrato-convegno-sulla-giornata-mondiale-della-donna/ ) ed è bene rimarcare l’importanza dell’educazione sul rispetto della donna”.

“Pieno supporto, da parte della nostra amministrazione, a Donna Ceteris nella campagna di sensibilizzazione “L’8 ogni giorno senza paura!” – comunica Lerz – una frase importante, necessaria per incoraggiare le donne a non aver paura e a non sentirsi sole. L’intera umanità si dovrebbe impegnare concretamente in questa battaglia educando le nuove generazioni al rispetto delle donne”.