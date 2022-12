Monserrato: un nuovo parco, 20 parcheggi in più e un’area cani

Una cerimonia per l’inaugurazione del nuovo parco in Piazza Gennargentu e dell’area cani e dei parcheggi realizzati in via Boezio, tanto attesi dai cittadini e già pronti all’uso.

Un lavoro di squadra che ha coinvolto particolarmente il consigliere comunale Ignazio Tidu, presidente della commissione urbanistica, e che oggi, con la presenza del sindaco Tomaso Locci e di tutta l’amministrazione verranno illustrate al pubblico dopo il taglio del nastro.

Grande attenzione, quindi, alle esigenze dei cittadini che, con un nuovo spazio verde, dove piccoli e genitori potranno godersi momenti di svago, ci sarà spazio anche per gli amici a quattro zampe: un’area tutta per loro, dove poter correre senza guinzaglio. Non solo: altri venti parcheggi saranno garantiti per gli automobilisti, un’altra necessità considerata la carenza cronica di posti auto.