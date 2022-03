Monserrato: un mix tra prelibatezze locali, cultura e svago. L’ex Mercato Civico verso la svolta

Monserrato, un mix tra prelibatezze locali, cultura e svago: l’ex Mercato Civico verso la svolta. Presentato il progetto ufficiale che rientra nel Piano PNRR: la riconversione della struttura, da anni dismessa, potrebbe diventare un polo di attrazione per tutta la Città Metropolitana di Cagliari. Come già anticipato qualche tempo fa da Casteddu Online, il recupero e la riconversione della struttura prevede di aprire l’edificio verso l’esterno ponendolo in continuità con lo spazio pubblico antistante. Verranno realizzate aree e strutture da assegnare a soggetti privati o istituzionali per la promozione delle eccellenze del territorio. È in programma uno spazio di circa 500 mq da destinare alle associazioni per

attività culturali, sociali, educative o legate all’università. Non solo: sono previsti locali per la ristorazione, attività artistiche e artigianali, divulgazione delle conoscenze legate alla tradizione, quali laboratori di pasticceria, panificazione, pasta e prodotti tipici. L’obiettivo è quello di creare, attraverso il riuso dell’edificio sede del Mercato Civico e

la rifunzionalizzazione della Via del Redentore, un sistema di recupero in rete che stimoli l’intervento anche da parte di privati e permetta la sperimentazione di modalità di

gestione miste, migliorando la qualità del tessuto urbano e potenziando i servizi al cittadino.

Questo intervento vuole inserirsi in

un programma più ampio: lo scopo è quello di innescare altri progetti

di recupero, sull’ex cinema e sulla cantina Locci in primis, per esprimere al massimo le potenzialità di rigenerazione urbana e rispondere in maniera efficace alle richieste del territorio.