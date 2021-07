Monserrato, un maxischermo per assistere in sicurezza alla finale degli Europei

Monserrato – Maxischermo dentro il sagrato all’aperto della Chiesa del Redentore per assistere, in totale sicurezza, alla finale di calcio che proclamerà, tra l’Italia e l’Inghilterra, il campione d’Europa.

Come avvenuto per la semifinale, l’ingresso è contingentato, massimo 200 persone, per 200 posti a sedere, che potranno accedervi non prima di aver rilasciato le proprie generalità come impongono le norme anticovid.

Sarà controllata anche la temperatura e assicutata la presenza di volontari, carabinieri e polizia municipale. Un invito, quindi, a tutti i cittadini a recarsi prima del fischio d’inizio. “Tifiamo – scrive il sindaco Tomaso Locci – e comunque vada ritroviamoci insieme a festeggiare questo importante e inatteso percorso della nostra nazionale”.