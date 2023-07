Monserrato, un flash mob per non dimenticare la strage dell'hotel Rigopiano

Ieri alla Casa della Cultura è stata inaugurata la mostra dei quadri che, cinque anni dopo il disastro, sono stati rinvenuti pressoché intatti. Potrà essere visitata per una settimana la collezione delle opere che erano affisse alle pareti della struttura alberghiera travolta da una slavina nel 2017 in Abruzzo a causa della quale persero la vita 29 persone e tanti altri rimasero seriamente feriti. Per la prima volta in tutta Italia, Monserrato ospita l’iniziativa intrapresa dall’associazione “Io Povero” la quale finalizza i suoi interventi a favore dei piccoli abbandonati alla nascita”. “L’amministrazione comunale ricorda con una serata e con una mostra dei quadri di Rigopiano, opere risalenti al 1910 del Micchetti, conosciuti come i quadri della Strage di Rigopiano.

Grazie all’Associazione ” Io Povero” il suo Presidente Silvio Piscioneri, l’assessora Emanuela Stara e la Presidente della Pro Loco Loredana Demontis, una giornata dedicata alle famiglie che hanno perso i loro cari e che purtroppo ancora una volta non hanno avuto giustizia”.