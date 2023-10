Monserrato, un fiore su tutte le tombe per il 2 novembre

Un fiore in tutte le tombe del cimitero di Monserrato per la ricorrenza del 2 novembre: la minoranza scrive al sindaco e chiede che venga istituita una iniziativa per ricordare tutti i defunti. Firmata da tutti i consiglieri di opposizione, Congiu, Zucca, Picciau, Argiolas Ivano e Caterina, Cao, Corda e Vacca, ieri la nota è stata proposta alla maggioranza “con l’intento comune di far si che, per le giornata del 30 e 31 ottobre prossimi, a partire dal mattino e fino alla chiusura del cimitero di Monserrato, sia possibile contribuire all’iniziativa che si potrebbe denominare “Un fiore per ricordare”. Nelle giornate in cui si celebra il ricordo dei propri cari si può chiedere ai fiorai o singoli cittadini, di regalare un fiore, pensando a chi è solo. Questo per sensibilizzare la comunità a un pensiero solidale”. Un piccolo e semplice gesto che unirebbe ancor più la comunità: “In questo senso, concordemente con chi si rende disponibile e con chi gestisce il servizio Cimiteriale, si potrebbero mettere i fiori in delle ceste posizionate accanto al cancello d’ingresso. Tali fiori sarebbero poi depositati presso le tombe rimaste prive perché nessun parente vi si è potuto recare, e in quelle di coloro che ormai non hanno più parenti.

Vogliamo che mai più qualcuno resti senza un fiore.

In seguito si potranno anche posizionare dei fiori di plastica in tutte le tombe spoglie. Non solo fiori peraltro. Il fiore è un segnale di rispetto e di dignità. Il ricordo che ogni essere umano merita”.