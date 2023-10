Monserrato, un fiore su tutte le tombe per chi non ha parenti o amici

La solidarietà attraverso “un fiore per ricordare”, un pensiero da posare a chi è defunto e non ha parenti o amici che possano recarsi in cimitero in questi giorni: “Chi volesse potrà ancora portare i fiori all’ingresso del cimitero e rivolgersi al personale che gestisce il servizio Cimiteriale”. L’iniziativa è partita dai consiglieri di minoranza del Comune che, il 12 ottobre, hanno proposto all’intero Consiglio Comunale “l’adesione ad un intento comune: far si che, per le giornate del 30 e 31ottobre 2023, a partire dal mattino e fino all’orario di chiusura del cimitero di Monserrato, sia possibile contribuire all’iniziativa che si potrebbe denominare “Un fiore per ricordare”.

Nelle giornate in cui si celebra il ricordo dei propri cari, si potrà chiedere ai fiorai o singoli cittadini, di regalare un fiore, pensando a chi è defunto e non ha parenti o amici che possano posare un fiore sulla sua tomba in suo ricordo.

Si vuole così sensibilizzare la comunità a un pensiero solidale”. Una lodevole iniziativa che non ha “ricevuto alcuna risposta da parte dell’amministrazione di Monserrato”.

Ciò non ha scoraggiato i consiglieri e i tanti cittadini e operatori del settore che hanno ben accolto l’iniziativa e messa ugualmente in atto. Tanti i fiori già raccolti e posati sui loculi dei cari estinti a nome di tutta la comunità.