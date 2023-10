Monserrato, un discount e un polo sportivo a costo zero per i cittadini

Ruspe in azione nel lotto che velocemente cambia volto: da area dismessa, “riqualificazione urbana, promozione sportiva, tanti nuovi posti di lavoro con le nascenti attività commerciali e sportive, decoro urbano con un nuovo spazio verde”. Tanti gli ostacoli che hanno caratterizzato il progetto finale, ossia quello di non realizzare solo un polo commerciale bensì di riqualificare l’intera area a carico dei privati. Trattative portate a termine solo di recente e, dopo il via libera, i lavori sono iniziati e già a buon punto. “Nonostante la costanza degli attacchi di coloro che vorrebbero tornare al passato per poter nuovamente promuovere le proprie personali velleità politiche e non solo, la nuova Monserrato continua a prevalere e a prendere forma. Lavoriamo speditamente perché possiate viverla ogni giorno, nella consapevolezza che diventeremo, non solo geograficamente, il baricentro della città metropolitana”.

Senza impegnare un solo euro di bilancio comunale, sorgerà un polo sportivo e verrà riqualificata la viabilità nelle aree di proprietà comunale e sorgerà un discount, Eurospin, nelle aree private adiacenti.