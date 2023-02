Monserrato, un chiosco ristoro al Parco Magico

Un chiosco ristoro al Parco Magico: il fiore all’occhiello della città verrà dotato di un ulteriore confort per i cittadini. Il sindaco Tomaso Locci: “Lo slancio che la nuova maggioranza si è impressa continua a dare tangibili risultati su nuove progettualità e vecchi obiettivi rimasti per troppo tempo inattuati”.

Una grande struttura in legno sta prendendo sempre più forma nell’area green di via Dell’Argine: un chiosco che verrà dato in gestione per somministrare cibo e bevande ai numerosi frequentatori del luogo che, tra una passeggiata e un momento di relax, potranno sorseggiare una bibita fresca o mangiare un panino senza doversi spostare per acquistare i prodotti. Una novità fortemente voluta dall’amministrazione comunale e che prende, finalmente, vita dopo l’inaugurazione del parco inclusiva avvenuta cinque anni fa. Senza polemiche? Ovviamente no. I dissapori che da tempo alimentano i battibecchi tra vecchi e attuali amministratori demordono nemmeno per questa struttura e generano, a suon di post al vetriolo, accese discussioni sui social. L’ex vicesindaco Maristella Lecca, infatti, afferma “che più volte ho chiesto di montare il chiosco e che il sindaco si è sempre rifiutato perché nel parco non c’erano le telecamere”. Secca e precisa la risposta da parte degli amministratori che rimandano al mittente le accuse mosse: “Veramente noi chiedevamo a te le informazioni, alcuni di noi ti hanno chiesto anche spiegazioni in riunioni di maggioranza”.

Insomma, “guerra” ancora aperta che non preoccupa minimamente la maggioranza guidata da Locci che, puntuale e decisa, prosegue il suo mandato e, ogni giorno, aggiunge opere e progetti che riguardano la città.