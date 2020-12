Monserrato, tutti “insieme per un sorriso”: doni di Natale alle famiglie in difficoltà

Monserrato, l’associazione di volontariato “Insieme per un sorriso” non si ferma: a breve ci saranno tante novità e, tra queste, la consegna delle scatole di Natale con alcuni doni all’interno. Destinate alle famiglie che vivono un momento di fragilità, l’obiettivo è quello di regalare un sorriso e qualche dono sia ai grandi che ai più piccoli. “Tutti i giorni, anche se in silenzio, stiamo aiutando alcune persone in difficoltà con indumenti e con altre cose” spiega la promotrice dell’iniziativa Francesca Vacca. In tempo di covid-19 e di severe restrizioni molte delle iniziative intraprese in passato, e che hanno coinvolto centinaia di persone che, con piccoli, grandi ma, soprattutto, preziosi gesti, hanno contribuito a raccolte e collette per chi si trova in difficoltà, sono momentaneamente sospese.“Ma riprenderanno, anche più di prima. A breve verrà eletto un nuovo direttivo e invitiamo chi volesse far parte della nostra associazione di volontariato a contattarci al numero di telefono 3460416011. In tanti hanno bisogno del nostro aiuto, dei nostri sorrisi, affinché questo periodo possa essere lasciato alle spalle il più presto possibile”.Un’opera instancabile quindi, quella dell’associazione di volontariato che presta la sua opera anche nei territori limitrofi a Monserrato.

