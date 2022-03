Monserrato, troppi “distratti” alla guida per colpa del telefonino e dei social: raffica di sanzioni

Monserrato, troppi “distratti” alla guida per colpa del telefonino: raffica di sanzioni. Non solo chiamate e messaggi, gli automobilisti imprudenti si collegano soprattutto ai social.Un dato rilevante e preoccupante, gli accertamenti per il 2021 e per i primi due mesi dell’anno rilevano che sono 132 le infrazioni accertate al codice della strada a carico dei conducenti di veicoli che, durante la marcia, fanno uso improprio di apparecchi radiotelefonici ed, in particolare, interagiscono durante la guida con gli smartphone per consultare i network. La sanzione pecuniaria va da 165 euro a 660 euro e infligge una decurtazione di 5 punti dalla patente che raddoppiano in caso di neo patentati. “Si tratta di distrazioni alla guida pericolosissime oltre che vietate e che mettono a rischio la propria e altrui vita” spiega il comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru. “Comportamenti non più tollerabili visto l’elevato numero di incidenti rilevati negli ultimi mesi, spesso con pedoni coinvolti”.Non solo automobilisti, però: “Ci sono altresì segnalazioni di pedoni che distrattamente attraversano e che hanno determinato una decina di rilievi negli ultimi mesi”.“Negli ultimi mesi si sta rilevando un aumento di sinistri stradali. Più automobilisti distratti alla guida – spiega Saverio De Roma, Presidente della Viabilità e traffico, sicurezza urbana – e la causa principale è l’uso del telefonino.Proprio per questo, l’amministrazione sta puntando alla sicurezza stradale, intensificando i controlli in strada grazie al sistema in dotazione al Corpo della Polizia locale “Telelaser Trucam”, un sistema che oltre a rilevare il controllo della velocità, rileva all’istante l’uso del telefonino alla guida, l’uso delle cintura di sicurezza, copertura assicurativa e revisione del veicolo. Un controllo a 360° per la tutela di tutti i cittadini”.